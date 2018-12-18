立院行使公平會人事同意權 被提名3人均過關

2018-12-18 11:28

〔記者謝君臨／台北報導〕公平交易委員會3位委員職務任期將於明年1月31日屆滿，行政院日前已將提名人選魏杏芳、蔡文禎及謝智源等3人名單，函送立法院審查，立院院會今行使公平交易委員會人事同意權，被提名人魏、蔡、謝3人均獲得出席委員過半數的同意票，同意為公平會委員。

本次領票委員73人，未領票委員37人，監票委員為時代力量立委徐永明及民進黨立委鍾孔炤，歷經2小時投票後，被提名人魏杏芳獲同意71票、不同意2票、無效票0票；蔡文禎獲同意票73票、不同意0票、無效票0票；謝智源獲同意票73票、不同意0票、無效票0票。

依公平會組織法規定，行政院長應於委員任滿3個月前辦理提名作業，委員任期4年，任滿得連任，由行政院長提名經立法院同意後任命。

根據行政院提名資料，56歲魏杏芳為政大法律系畢業，具法學碩士、博士學位，曾任財政部證券管理委員會（現金融監督管理委員會證券期貨局）科員等職，為現任公平會委員。

52歲蔡文禎畢業於政大財稅系、美國密西根州立大學經濟學博士，曾任暨南大學經濟學系副教授，現職為中研院經研所研究員。

47歲謝智源畢業於逢甲大學合作經濟學系、經濟所碩士、中正大學國經所博士，曾任文化大學經濟系暨研究所副教授，現職為東吳大學經濟學系特聘教授兼任商學研究發展中心主任。

行政院指出，本次提名的3位人選，經考量經驗傳承、引進新血及任期交錯等因素，就相關領域遴選優秀人才，其中魏杏芳為續任；蔡文禎、謝智源則為新任，任期均自2019年2月1日至2023年1月31日止。

行政院表示，被提名人專長含括法律、經濟等相關領域，學經歷俱優，符合該會組織法規定。行政院在提名時，已併同考量政黨及性別比例，符合公平會組織法及相關規定。

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