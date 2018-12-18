非洲豬瘟防疫視同作戰 賴揆籲全民參與

2018-12-18 11:25

〔記者簡惠茹／台北報導〕政府為防堵非洲豬瘟疫情，展開防疫超前部署大作戰，今天成立「非洲豬瘟中央災害應變中心，由行政院長賴清德擔任召集人，農委會代理主委陳吉仲擔任指揮官，展開跨部會全面防疫工作。賴清德會中表示，防疫視同作戰，接下來他要親自視察各防治關鍵節點，了解執行是否到位。

為防止中國的非洲豬瘟疫情入侵台灣，台灣政府連日提高防疫措施，除了農委會昨天修改裁罰標準，將首犯罰鍰從5萬元提高到20萬元，第二次再犯更直接開罰100萬元，今天更由行政院長賴清德召集跨部會成立災害應變中心，分為邊境管制組、疫情控制組、產業輔導組、健康照護組、物資整備組、民生經濟組和新聞資訊組。

賴清德今天在中心聽取各部會防疫措施後表示，1997年台灣曾經爆發口蹄疫，當時撲殺超過400萬頭豬，雖然口蹄疫不影響人類健康但是對養豬產業造成重大傷害，21年後的今天台灣豬肉仍無法外銷，對於台灣整體經濟影響重大，非洲豬瘟在中國通報OIE已經有22個省分，可見情節嚴重，台灣和中國只有一水之隔，每年來往民眾高達800多萬人次，非洲豬瘟來勢洶洶，各單位要嚴陣以待。

賴清德指出，非洲豬瘟生物特性比口蹄疫強悍，非洲豬瘟豬肉冷凍狀況下可以活1000天，冷藏下可以活100天，感染豬隻百分百死亡沒有疫苗可擋，雖然目前資料顯示不會影響人類健康，但是對養豬產業和物價經濟影響大，傳染途徑多元，除了豬隻口沫糞便外，也能藉由人類車輛物品器械傳遞，雖然台灣目前還沒有非洲豬瘟案例，但是今天農委會成立災害應變中心，展現超前部署防治非洲豬瘟決心，行政院給予肯定和鼓勵，也請中心分級根據疫情實施，這樣才能進行有效而且持久戰，中心成立後，中央地方和社會更有法律基礎進行共同的防疫工作。

賴清德也在會中請農委會安排視察行程。他說，包含海關金門小三通農場等地他都要親自視察，達到強力執行效果，各部會報告都站在專業立場，因此他要視察每一個防治關鍵節點，也請農委會規劃演習，除了中央相關部會參加，各地方政府也要參與，讓防治工作動起來。

賴清德強調，目前重要工作是預防，將疫情阻絕境外，所以執行面要加強，特別是邊境管制組，農委會、海委會、衛福部、內政部和財政部，要竭盡所能，善盡自己角色，達到防疫目標，請農委會協助各縣市政府養豬場，務必做到符合生物安全要求，此外，後續善後工作也要預作準備。

「防疫視同作戰！」賴清德指出，如果任何一個環節沒有達到標準，可能就是防疫破口，讓防疫工作功虧一簣，各部會肩負防疫責任以外也要跟地方政府共同合作，也請全國民眾配合，大家一起站在防疫線上共同努力，防治非洲豬瘟才能成功，阻絕侵襲。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/