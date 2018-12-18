小內閣還有7職缺 柯P坦言：北市府太操、自薦者少

2018-12-18 11:17

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市政府小內閣今天總辭，卻仍有觀傳局長、地政局長、財政局長、原民會主委、社會局長、兩位副市長共7個職缺還在找人，不過市長柯文哲今早受訪對此倒是不以為意，強調要換工作也不是突然跟老闆說我下禮拜要換工作就換，他是沒有要求一定要在12月25日就職日前找齊。至於副市長一次缺2位，是否會先找人，柯表示，這種公務機關，也不會少一個人就運作有問題，所以人還是慢慢找，不急。

柯文哲今早在市政會議後率市府團隊總辭，他談到小內閣籌備情形時表示，因為只有一個月時間，有些要離職的，也不是一個月就可以離職來的，還要交接什麼，所以不見得12月25日就職日可以全部到齊。

不過相較於準高雄市長韓國瑜收到很多履歷，柯文哲今被問及北市有沒有人自薦時，他苦笑說，坦白講北市府比較操，所以送履歷來的人不多。

至於白綠之間再陷僵局，過去柯有許多官員是向民進黨借將，媒體問柯，白綠關係不佳，現在官員是否要改從府內提拔？柯表示，其實台北市這些首長超過一半以上都是事務官升上來，也幹得好好的。

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