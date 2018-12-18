韓國瑜就職航線成定期航班？高市輪船公司：目前沒辦法

2018-12-18 11:11

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市準市長韓國瑜25日的就職典禮，將從棧二庫碼頭搭上愛之船，抵達愛河國賓站，有民眾希望能打造成定期航班，吸引遊客。但高雄市輪船公司表示，受限於商港法，目前沒辦法，除非航港局同意才能成行。

今天上午，高市府人官員與韓國瑜交接小組，進行搭船綵排儀式，但韓國瑜未出席，全程從棧二庫碼頭到愛河國賓站距離約3.5海浬，航程約25分鐘。

準新聞局長王淺秋表示，今天風浪比平常稍大，但大致上平順，至於這條韓國瑜就職航線，未來希望規劃為觀光路線。

據了解，韓國瑜就職當天，高雄市輪船公司將出動5艘8噸級的愛之船，每艘可搭載42人，1艘韓國瑜搭乘、3艘媒體搭乘、另1艘備用。

記者詢問高雄市輪船公司經理翁佳彬，他強調棧二庫碼頭到愛河國賓站目前並無航線，這次是專案申請，至於未來是否能成為觀光航線？他表示受限於商港法，目前沒辦法，除非航港局同意才能成行。

翁佳彬說，愛之船以往只能在愛河行駛，根據商港法規定，20噸以下的船舶，不能進出商港作為營利用途，愛之船只有8噸重，因此無法成行。

如果以99噸的渡輪，來行駛棧二庫到愛河國賓站是否可行？翁佳彬表示，中間會經過輕軌鐵橋及五福橋，渡輪的高度無法通過。

目前棧二庫只有到旗津這條航線，今年6月開通，是以電動渡輪行駛，只有假日開航，搭乘率約5成5至5成7。輪船公司規劃明年寒假期間，將改為天天行駛，每天開出18班。

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