本週公布小內閣名單 侯友宜：要有這些條件

2018-12-18 11:09

〔記者俞肇福／新北報導〕國民黨新北市長當選人侯友宜今天到金山區看青農朋友王御庭，侯友宜針對新北市小內閣提出條件說，他的局處首長一級主管必須是「使命必達，大家有團隊精神，腦筋靈活，認真努力踏實，為市民做事」；至於何時公布小內閣名單，侯友宜說，本週一定會對外公布。

侯友宜說，他的小內閣成員有老有少、有男有女，市政團隊大家融和在一起，經驗傳承有活力、有衝勁；這次與他一起打選戰的人都會進入市府團隊服務；侯友宜說，小內閣首長來自市府內部、也有來自產官學界，不用多亮眼，但是一定有工作效率，為市民做好事。

侯友宜今天到金山區探望青農朋友王御庭，因為今年5月侯友宜來看香草園，順便看看王御庭飼養的雞，王御庭跟侯友宜說，這批雞照顧他的香草，侯友宜就說，這好像是工作雞，後來這批雞被野狗攻擊，王御庭重新購買，侯友宜今天上山看青農，順便看雞。

侯友宜以雞做隱喻，說他的小內閣，「老中青都有，使命必達，大家有團隊精神，腦筋靈活，認真努力踏實，為市民做事」，請大家拭目以待。

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