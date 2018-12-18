促轉會：全台與轉型正義相關文資僅82處

2018-12-18 11:00

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院促轉會分析國內2400多件國家有形文化資產發現，目前台灣在文資指定理由的價值選擇取向上，多數文資與白色恐怖無關，與轉型正義歷史相關的文資共82處，顯現白色恐怖歷史記憶長期缺席的現狀，將透過「重返歷史」工程，補足被遺忘的歷史記憶。

促轉會表示，為呈現台灣在威權統治期間史蹟點的多元面貌，初步將文化資產區分為「威權象徵」、「記憶空間」、「不義遺址」3種類型，並以「轉型正義視角」審視，發現國家在文資處理上，選擇性遺忘白色恐怖的負面歷史。

促轉會指出，文化資產的指定或登錄理由是「記憶與遺忘」競爭的結果，反映了國家記憶該空間歷史的方式，經查發現，部分文化資產在硬體設施上具有建築特殊性，有些更是二二八事件與白恐政治案件發生地，如嘉義火車站、美麗島雜誌高雄服務處，但過往歷史未能呈現。

據悉，許多建築物是當事人住所，或是其家族世居地，如高雄的王沃與王石定故居、蘆洲李宅。曾任高雄市參議員王石定，他在二二八事件為阻止軍隊屠殺市民，而加入高雄二二八處委會，3月6日於高雄市政府前遇害。

此外，有鑑於官方尚未針對二二八事件空間場域有過系統性調查，二二八事件紀念基金會已啟動「二二八遺址」清查計畫，清查全台「二二八事件遺址」數量，以重建歷史時空記憶；在不義遺址方面，由促轉會負責調查，首度查出國防部保密局專門偵訊政治犯的「南所」，位於台北市延平南路133巷內。

促轉會表示，更有些居所或墓園所紀念的「重要歷史人物」，有嚴重違反自由民主憲政秩序、侵害人權的作為，甚至是主導或具重要影響力的政治、軍事決策者、執行者，如慈湖和大溪陵寢、桂永清墓園、張羣故居。

促轉會提及，與轉型正義歷史相關的文資共計82處，正撰寫各空間在「轉型正義視角下的記憶與內涵」，建構我國人權與民主的社會教育資源，將藉由「重返歷史」工程，補足文資指定理由缺漏的「歷史記憶」。

促轉會強調，這些空間所承載的歷史意涵若未被記錄與流傳，國家將持續選擇性的遺忘負面歷史，無助於社會對話，也正研議機制，讓已登錄的文資或未被指定文資，能有以「轉型正義」為視角的評定基準，與指定為文資的理由。

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