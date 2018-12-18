柯市府總辭 副市長：證明政治在台北不需要裙帶關係

2018-12-18 11:07

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲首屆任期將於12月25日結束，台北市政府今天上午進行市政總辭，由唯一確定留任的副市長鄧家基代表25位一級政務首長，遞呈總辭報告及名單。鄧家基致詞強調，一群跟柯文哲原本不認識的首長，共事4年沒發生弊案，證實政治在台北不需要裙帶關係。柯文哲也稱，要將這種新的政治價值、政治文化繼續發揚光大，讓它變成整個台灣政治上的主流。

今天上午10時進行的台北市第6屆市府團隊總辭，由鄧家基向柯文哲遞交總辭報告及名單後，由鄧家基代表致詞、柯文哲接著發言後，25位一級首長於台北市政府大門口合照，並預定於12月25日離職或續任，現任首長中，副市長林欽榮、副市長鄧家基、文化局長鍾永豐、資訊局長李維斌都將離去，觀光傳播局長陳思宇則是離職參加立委補選。

鄧家基指出，過程雖然酸甜苦辣，但回憶卻是美麗多過醜陋、成功多於挫敗，大家4年的努力，確實把台北市再次墊高，其中包含諸多過去不滿想像的任務，斯文里公辦督更、社子島開發案、忠孝校橋引道拆除、北門再現、西區門戶計畫階段完成，這些都幫助城市軸線翻轉，讓台北門戶嶄新重現，更讓台北市發展可以與時俱進，除硬體之外，市府創新推出居家醫療、社區長照、幼托擴大、參與式預算等措施，都讓民眾對柯市長的團隊由管理轉型服務的施政深刻有感。

鄧家基也稱，最難能可貴的是，過去一群跟柯P完全不認識的人共事了4年，卻完全沒有首長因為貪瀆而下台，這也證明，政治在台北不需要裙帶關係，是可以沒有包袱的，長官不關說、不交代、不放水，部屬就不包工程、不拿回扣、不收紅包，乾乾淨淨、清清白白這就是白色力量。

柯文哲致詞表示，事實上他們在台灣不屬於任何政黨，有它的困難之處，但在過去4年中，他們還是很努力建立一個新的政治文化，他上任時就承諾，公務員從此不需要服務政黨、也不需要服務意識形態，當然更不需要服務市長、只需要服務市民。

柯文哲稱，很高興在過去4年當中，沒有任何弊案，這跟過去比起來是很大的改變，公務員開始可以依法行政，因為開始建立一個尊重專業的政治環境，讓公務員可以發揮專業、勇於創新，更重要的是，10職等以上官員都是遴選制度，從此官員的升遷，不需要有裙帶關係或特殊關係，是按照功勞、成績的評分標準，由同儕挑選，這種文官制度的建立在華人世界上，算是一個創舉，這也是為什麼公務員都能創新、勇於依法行政，也因為這樣，幾乎沒什麼弊案。

柯文哲最後強調，開放政府、公開透明的政治理念，在台北市也算是一步一步實現，那在這4年結束，還是要感謝各位首長的努力，不管之後怎樣，他們要把這種新的政治價值、政治文化繼續發揚光大，讓它變成整個台灣政治上的主流。

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