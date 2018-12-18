「有把握當選南市議長」 邱莉莉：希望同志顧大局

2018-12-18 10:56

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南市正副議長選舉一戰，民進黨籍議員近來吵得風風雨雨。民進黨團推派的議長人選、議員邱莉莉今日發表聲明，除了希望同志顧全大局之外，也強調有把握取得過半數議員的支持當選議長。

邱莉莉於聲明中指出，他從政20年來的為人處事經得起檢驗，因此包括非民進黨籍的議員楊中成、谷暮．哈就、穎艾達利，以及有2位無黨籍議員都願意支持她競選議長，只要25位黨籍成員團結一致投票，她就有把握過半當選議長。

邱莉莉也提到近來的風風雨雨，指出議長選舉是大局，不容有個人意氣，但看到副議長郭信良近日所發出傷害黨的言論，感到椎心之痛，他們2人皆是從20年前一同開啟從政生涯，而郭自從2006年至今，3次正副議長選舉都是在黨團內部討論充滿異議的背景下出線，但同志們在投票時都暫拋嫌隙、甚至背負輿論壓力支持他，即使是無記名投票也都把每張票開出來，展現政黨政治的風度與格調。

最後，邱莉莉也呼籲郭信良要顧全大局，並指出在台灣利益面前沒有非誰不可的迷思，民進黨目前的局勢相當艱困，尤其在國民黨宣示布局19縣市的正副議長選舉，眼下只剩嘉義縣市和台南市，綠營有可能堅守地方議會灘頭堡，作為反省再出發的基地，希望有識之士和她一同努力穩住大局。

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