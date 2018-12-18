駁黑金 南市副議長郭信良：這些年一直受到同志抹黑

2018-12-18 10:52

〔記者邱灝唐／台南報導〕民進黨台南市議長選舉近來風風雨雨，黨籍副議長郭信良今日在臉書發聲明，除了感謝親友為他抱不平之外，強調自己既不是「黑」也不是「金」，但視他爲敵的同志們，在這幾年來卻一直栽贓，將他與「黑金」掛在一起，硬要將白布染黑。

郭信良於聲明中指出，從政數十年，每天都戰戰兢兢地做好本份的工作，從未因職位不同而改變對待鄉親的態度與從政初衷，也感謝一路走來一直相挺的親友，讓他在外受傷之時有個靠山能依靠。不過，郭話鋒一轉表示，他明白政治的無情與派系鬥爭，過去常遭受有心人的抹黑和攻擊，僅管如此他仍心存善念、選擇原諒，直到現在才發現錯了，「因爲這已經是一個只有派系，沒有是非的年代了。」

郭信良強調，因為他愛交朋友且不愛得罪人，以及為了黨內團結，這幾年承受了許多不實的謠言與指控；郭指出，他來自基層且是農漁民的子弟，既不是「黑」也不是「金」，但視他爲敵的同志們，在這幾年來卻一直栽贓，將他與「黑金」掛在一起，硬要將白布染黑。

最後，郭信良也感謝鄉親連續6屆議員選舉，都用第一高票來肯定其努力及付出，而這份榮耀從來不屬於個人，而是每個生活在安南區鄉親們的力量。

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