透露挑戰2020總統大位 朱立倫：目標很清楚12/25後更努力

2018-12-18 10:26

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長朱立倫今天主持任內最後一次市政會議，會中表達對市民及市府團隊的感謝。談到12月25日卸任後的規劃，朱立倫昨天說會更加努力，今天朱再度鬆口表態，「我的目標也很清楚，一定全力以赴」，透露挑戰2020總統大位的企圖心。

朱立倫今天在市政會議後受訪表示，升格至今召開413次的市政會議，最後一個禮拜即將畢業，他還是珍惜每一天、每1小時、每1分鐘為市民服務的機會，全力以赴把市政工作做好，相信每位同仁都有一樣的心情。

對於昨天說25日卸任後會更努力，引發外界聯想。朱立倫解釋，12月25日以前他是市長，一切目標仍以市政為主，25日之後他就是市民，「大家對我的期待也很清楚，我的目標也很清楚，一定全力以赴」，目前把市政工作做好，一切等25日以後再詳細跟大家說明。

媒體詢問，未來是否仿照前總統馬英九下鄉long stay，累積政治能量？朱立倫回應，現在都說完了，25日就不用再說了，25日以後再向大家報告。

媒體追問，除了與馬英九碰面，是否與黨內其他大老請益？朱立倫表示，沒有特別安排，與誰碰面都是很自然的情況，昨天有媒體說「馬總統要結盟」，他反問，什麼叫結盟？難道要三結義或者是結拜嗎？大家都是黨內的同志，馬英久是我們的前總統、前主席，吳敦義是國民黨主席領導全黨，他強調，「我們是結黨，我們不是結盟」。

針對促進轉型正義委員會提出「去蔣化」、換鈔票的想法，朱立倫認為，如果民進黨還學不會教訓，不知道台灣人民現在最痛恨的就是拚政治，大家對政府的期待是拚經濟，做好施政工作，如果民進黨還要繼續拚政治、內耗，一定會被民眾唾棄。

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