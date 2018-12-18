馬英九提「不排斥統一」 說法 慘遭中共少將打臉了...

2018-12-18 10:16

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九在九合一大選期間，曾提出不排斥統一、不支持台獨、不使用武力的「新三不」。針對馬說法，曾任海協會副會長的解放軍少將王在希認為，馬英九在玩弄文字，沒有實質性改變，他也認為藍綠兩黨對中國政策沒變。

馬英九在選舉期間提出「新三不」，直接表示不排斥統一、不支持台獨、不使用武力；王在希接受官媒《環球時報》專訪時打臉此說法，他認為馬沒有明確把統一作為唯一選項，並說馬「不支持台獨」是美國的說法，反而還比先前的「反對台獨」說法更退步。

針對國民黨九合一大選獲勝，王認為國民黨對兩岸政策還看不出調整跡象，無論是黨主席吳敦義、前主席朱立倫，或是本次選舉脫穎而出的韓國瑜，基本上都在奉行馬英九在位時主張的「不統、不獨、不武」政策和「維持現狀」，雖都表示承認「九二共識」，但更強調「一中各表」。

另外，他也提到，國民黨勝選後將展開2020年的候選人提名，已經開始新一輪權力角逐，最高權力重組已經開始明爭暗鬥。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/