國有地亂蓋酒店 黃國昌：事主恐嚇台糖敢解約就爆料！

2018-12-18 10:49

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量立委黃國昌曾踢爆高雄有力人士以興建「臨時攤販集中場」為名義，申請低價承租台糖位於鳳山的土地，而高雄縣政府卻核發「室內桌球館」建照及使用執照，然而，該地實際上卻是違法作為KTV酒店等使用。近日，黃國昌又踢爆，會勘時事主竟然威脅臺糖不可以解約，否則要把當初所有的事都抖出來。

黃國昌昨（17）日於臉書貼出13日經濟委員會的質詢過程影片，經濟部長沈榮津、台糖公司董事長黃育徵接受質詢，黃育徵表示調查後發現確實有違法嫌疑，已在12月7日中止合約。而黃國昌爆料，當日現場會勘時，有名「在背後搞的」謝姓小姐「很了不起」，恐嚇現場所有人：「台糖如果敢中止租約，當初台糖的人怎麼教我亂搞的，這些都是台糖教我的」，揚言要開記者會公布一切黑幕。

黃國昌表示，現在台糖中止租約了，很期待謝姓小姐出來開記者會，這樣官商勾結、違法亂搞的情事，到底是台糖的誰教他的，「結果她現在也不敢出來開記者會」，要求台糖徹查到底是誰長期縱容不法，並追究相關責任。對此，黃育徵承諾黃國昌會進行內部調查，再交出會後報告。

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