萬劍彈射擊「補考」頻突槌 空軍暫緩增購計畫

2018-12-18 08:35

〔即時新聞／綜合報導〕由中山科學研究院研製量產的巡弋飛彈「萬劍彈」已有少量撥交空軍，不過今年因射擊驗證出狀況，加上「補考」射擊未達到空軍要求，傳出空軍暫緩實施萬劍彈的增購計畫。

根據《上報》報導，萬劍彈今年上半年所舉行的射擊驗證中突槌，IDF戰機兩萬呎以上高空投下萬劍彈，彈翼與尾平衡翼都順利展開，但渦輪引擎一直未點火啟動，直到萬劍彈飛行到低空高度後才順利點火，而低空作戰評測一切順利，此次評測顯現萬劍彈在高空投放時無法順利點火的問題，空軍也為此安排「補考」。

不過萬劍彈再度進行高空射擊驗證時，彈翼雖然展開，但尾平衡翼卻「展開不完全」，使得萬劍彈飛行不穩，且萬劍彈在高空投放後第一時間仍沒有點火，直到高度降至低空時才點火成功，因此「補考」還是沒過關。

據了解，空軍上週再度進行驗證，類似問題仍存在，因此空軍決定明年仍會持續安排驗證，並要求中科院找出缺失原因並將其修正，萬劍彈增購計畫也為此暫緩實施。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/