盧秀燕欲登門為中斷表演致歉 滅火器主唱大器回應了！

2018-12-18 00:26

〔即時新聞／綜合報導〕球星張泰山日前舉辦引退儀式，邀請滅火器樂團前往開唱，但準台中市長盧秀燕卻在滅火器演唱到一半時打斷表演，並上台致詞，遭現場球迷噓爆；盧秀燕發言人吳皇昇表示，如果有機會，盧秀燕將和他登門拜訪向滅火器表達歉意。對此，滅火器主唱楊大正在臉書大器表示，請準市長不要費心在這件小事上，更不要放在心上。

楊大正在事發當晚就已經在臉書發文表達相關看法，16日他再度表示，「關於昨天泰山教練引退式的風波，我還是正式一點的發表我的感想好了，以下言論僅代表『個人』立場」。他表示，滅火器團員都是張泰山的球迷，能受邀演出，所有人都感到無比光榮。「我們絕對樂意配合主辦方的流程安排，即便有突如其來未預先告知的安排，我們也絕對的尊重與體諒」。

他說，「我們對於曲目的起承轉合都是經過深思熟慮的，昨天表訂的歌還有『晚安台灣』、『海上的人』、『長途夜車』三首」。但在流程更動後，確實需要花點時間消化與取捨，所以回到台上時有些慌亂，盼大家體諒，「昨天寶悍辛苦的工作同仁們不斷的口頭跟我們致歉，我們都很希望大家不要放在心上，因為我們都沒有覺得被『傷害』到，也都完全可以理解現場的狀況」。

楊大正說，看到新聞報導得知盧秀燕有意登門致歉，他則強調，「呼籲忙碌的準市長千萬不要費心在這件小事上，更不要放在心上。滅火器並沒有覺得被對不起的感覺，所以我們沒有立場也不宜接受這道歉。」他也提到，「由於我們彼此的政治理念有相當大的出入，為了避免話不投機的尷尬浪費更多媒體資源，希望市政團隊可以體諒我們的立場，請務必不要有任何登門道歉的動作」。

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