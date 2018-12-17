台灣阿童槓覺青女神「假清高」 遭批「看不懂中文」

2018-12-17 22:07

〔即時新聞／綜合報導〕台灣阿童「童仲彥」日前自爆性能力驚人，連妓女都說讚，引起「覺青女神」周芷萱批評完全不值得羨慕，明明家暴又酒駕，只因敢提性工作就被吹捧。童仲彥回應，周芷萱同為支持性交易合法化的人，認為她假清高，宣傳不力。但周芷萱回酸，阿童閱讀能力有問題，連被罵都看不懂。

據《蘋果日報》報導，力推性專區的台北市議員童仲彥日前在接受男性雜誌《FHM》訪問，分享自身經驗，表示「我的經驗裏面是，包括連我去嫖妓，妓女都說，我很會做愛。」讓倡導女性主義的「覺青女神」周芷萱相當反感。

周芷萱發文提到：「一個家暴又酒駕的人，只因為敢提性工作就成了被吹捧的對象，一樣是主張性工作合法，今天他如果是女人有可能有這樣的待遇嗎？還是被騷擾羞辱到不行？男人主張性工作合法的成本低到不行，看童仲彥就知道了。」並質疑童仲彥到底有什麼值得別人羨慕的？

童仲彥回應，周芷萱2016年選立委時，同樣力推性專區，但不受關注。他認為，是因為宣傳不力，呼籲周芷萱「不要因此恨男性，或說男性主張性專區就會被認可」。此外，童仲彥也說：「妳有勇氣跟阿童一樣，為了推性專區，說自己嫖過嗎？進廚房就不必怕熱，假清高做不了事的，無關男女，宣傳不力啦！」

不過周芷萱回嗆「中文閱讀能力好像不太好欸？這篇哪裡在說政見受不受重視啊，是在說女性倡議受到的羞辱跟騷擾好嗎？」她指出，阿童根本看不懂在罵他什麼跟在講什麼事情。

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