苗縣10落選者提當選無效之訴 涉賄當選人恐「挫咧等 」

2018-12-17 23:05

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗檢警調單位在此次「五合一」選舉中全面查賄，依公職人員選舉罷免法規定，苗栗縣選委會自公告當選人名單之日起30天，候選人可向轄區法院提出當選無效之訴，目前已有10位落選者向苗栗地方法院提出當選無效之訴，預料在期限內會有更多落選者提出，涉賄當選人恐要「挫咧等」。

依公職人員選罷法規定，若有「當選票數不實，足認有影響選舉結果之虞」及「對於候選人、有投票權或選務人員，以強暴、脅迫或其他之方法，妨害他人競選、自由行使投票權或執行職務」，選委會、檢察官或同一選區候選人，自當選人名單公告之日起30天內，得以當選人為被告，向轄區法院提起當選無效之訴。

依據苗栗地檢署統計，目前列賄選偵辦案件100件、起訴1件、10人被收押，其中候選人3人、樁腳7人，交保者超過30人。

苗栗檢方強調，對於涉嫌賄選等刑事責任之被告，除依法提起公訴究責，如有以此不法方式當選者，亦將依法提起當選無效之訴。

依苗栗地方法院的統計，目前有10位落選者提出當選無效之訴，分別為銅鑼鄉新隆村長、樟樹村長、興隆村長，頭屋鄉第一、二選區鄉代共3件、南庄鄉長、頭份市上埔里長、苗栗縣第三選區議員、南庄鄉第一選區鄉代等。

苗栗地方法院發言人、庭長宋國鎮指出，落選者所提當選無效之訴，法官會依原告舉證及依職權所調查之證據認定。

依過去案例，通常一審在半年內判決，上訴二審後，也會在半年內定讞，如當選人被判決當選無效確定，縣議員及鄉鎮市民代表部份，由各選區的落選頭遞補，鄉鎮市長及村里長須辦理補選。

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