要延續「韓流」拚經濟 沈智慧：人民不在乎政黨輸贏

2018-12-17 19:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市第5選區（北區、北屯區）立委補選參選人沈智慧今日北上參加廣播節目訪談，她指出，人民並不在意哪個政黨輸贏，而是在意誰能夠幫忙改變目前停滯的經濟；若能當選，她會延續「韓流」帶動的台灣民主新概念「拚民生、拚經濟」。

沈智慧今北上接受廣播節目主持人周玉蔻訪談，她說，因兩人都曾經擔任過報社記者，有參與和觀察台灣民主發展的深刻經驗，就對台灣民主的觀察，彼此交換意見。

沈智慧說，她這次是歷經國民黨黨內民主初選，透過民意調查決定徵召的人選，她在北北屯區以民調第一名勝出，將努力延續「韓流」帶動的台灣民主新概念，也就是「拚民生、拚經濟」；因為人民並不在意哪個政黨輸贏，而是在意誰能夠幫忙改變目前停滯的經濟，未來若能當選，她要把1年補選任期當4年拚。

沈智慧說，她會當做事的立委，這次被國民黨徵召參選，也是實現她參政初衷的機會，也就是要做事，去改變不合理制度，監督執政者的傲慢；如果順利接棒，她也兼負持續盧秀燕優質立委政績的責任。

此外，沈智慧也提及這次補選，民進黨對手仍然使用負面攻擊選舉手法，但她決定採取正面選舉，只有自己更努力、認真，站在基層看問題才是最重要的。

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