苗栗選戰衝高票佔席次 女力出頭成「嬌」點

2018-12-17 20:29

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗新科縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長中，女性當選人皆較上屆成長，得票數也十分亮眼，縣議員8個選區中，有4個選區的榜首為女性，前、現任議長妻子代夫出征皆當選；縣內第一大市頭份更選出首位女市長，女力崛起成為此次選戰「嬌」點。

苗栗縣議員共38席，本屆共14名女性，雖有3人轉戰鄉鎮市長，但下屆議會內仍保有12席女議員；全縣18鄉鎮市長增加1名女性首長，共5名女性鄉鎮市長；193席鄉鎮市民代表則維持40名女性；而新科女村里長人數大幅增長至34名，較本屆幾乎多出1倍。

已故前議長游忠鈿妻子張淑芬銜哀出征，拿下6000多票順利當選；現任議長陳明朝不再爭取連任，改由妻子廖秀紅披掛上陣，成功延續政治生命；此外，第1選區的孫素娥、第3選區的張可欣、第4選區張佳玲、第8選區山地原住民黃月娥等4人皆以該選區最高票當選。

18鄉鎮市長中，除大湖鄉長胡娘妹、公館鄉長曾美露、獅潭鄉長謝春梅、泰安鄉長劉美蘭皆順利連任外，從縣議員轉戰頭份市長的羅雪珠，也成功擊敗強敵陳永賢，成為頭份史上首位女首長；但同樣縣議員轉換跑道，角逐竹南鎮長的謝端容、力拚通霄鎮長的周玉滿皆中箭落馬。

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