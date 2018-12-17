高民意就職！彰化一半準議員入萬票俱樂部

2018-12-17 20:18

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣議會第19屆議員將於25日就職，54席準議員有一半、27人當選票數各都超過1萬張選票，更有超過2萬張選票，高民意進入議會問政，名正言順納入「萬票俱樂部」的一員。

就職典禮當天在議會議事大廳舉行，54位準議員座位，由議會按照選區，再由選區內按照票數依序排位，以選區和票數決定座位順序。

27人當選票數超過1萬票，分散全縣第1到第8選區，人數比例最高的是第2選區（鹿港區），7位當選人有6人是「萬票俱樂部」成員，比例最低的是第7選區（北斗區），5位當選人僅1人拿下超過1萬張選票。

被納入「萬票俱樂部」的成員有：

第1選區張瀚天、溫芝樺、許原龍、李成濟、顧黃水花、白玉如。

第2選區凃淑媚、葉國雄、郭燕陵、楊竣程、楊妙月、黃俊源。

第3選區林宗翰、林庚壬、施嘉華、賴清美。

第4選區張錦昆、張欣倩。

第5選區許晋揚、陳玉姬、張春洋。

第6選區鄭俊雄、蕭如意、許書維。

第7選區謝典霖。

第8選區謝彥慧、張國棟。

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