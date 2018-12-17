花蓮議長選舉藍營假投票推張正治 副議長張峻批強渡關山

2018-12-17 18:34

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣議會第19屆議長、副議長選舉，議長之爭藍營內鬨，國民黨共有現任副議長張峻、張正治及謝國榮有意角逐，縣黨部今雖舉行假投票，卻排除5名違紀當選黨員，加上「不排黑」決定，引起張峻及謝國榮等部份議員不滿，拒絕出席，最後僅10名黨團議員參加，張正治獲10票勝出。

對於今天投票結果，張峻傍晚發表聲明，表示縣黨部一意孤行排除仍具黨員權利的5位新科黨籍議員，完全無視中央與黨團成員意見，且開放投票過程草率，更以假民主且不具效力的座談會，為特定黨員議員護航，「完全無法接受」強渡關山的結果，專制護航行徑令人失望。

謝國榮則重申，縣黨部若以「提名」議長方式處理，為維護黨紀，還是要依黨章第36條規定「排黑條款」，提名人的「良民證」資料一亮出來，百姓就會知道是否曾犯法並判刑確定，國民黨若執意走回頭路，將失去人民的期望。

縣黨部表示，尊重投票結果，將建議推薦張正治參選議長，並送縣委員會核備，報請中央黨部核准，最終提名結果仍需交由中央核定。

下屆花蓮議長之爭，議會最大黨國民黨三強角逐，花蓮縣議會共33席，國民黨下屆占18席，另有高小成、蔡啟塔、蔡依靜、賴國祥、鄭寶秀等5人違紀參選當選，遭縣黨部排除假投票。

縣黨部11日針對正、副議長人選產生方式開會，有10多名縣議員到場，最後決議排除違紀5人，並通知18名黨團成員在今日下午2時假投票，由於產生方式與原先中央「開放參選」不同調，被部分議員批縣黨部「強渡關山」。

今日假投票僅張正治、陳英妹、吳建志、張懷文、邱光明、葉鯤璟、許雪玉、李秋旺等8名議員到場及吳東昇、周駿宥2份委託書，其餘張峻、謝國榮、林宗昆、魏嘉彥、黃馨、潘月霞、李正文、黃玲蘭等人則未出席。

假投票結果，由張正治獲得過半票數10票勝出，縣黨部將把推薦名單提交中央，19日再由中央召開提名小組處理，決議是否完成提名程序；副議長則不推薦，採開放參選，外傳潘月霞、吳建志有意角逐。

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