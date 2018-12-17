「誰消費了李新？」以牙還牙 嚴嘉慧拍片反擊郭新政

2018-12-17 21:13

〔即時新聞／綜合報導〕近日《誰摔死了李新？》影片在網上引起軒然大波，成為不少網友的話題，蕓賞珠寶老闆娘嚴嘉慧在片中被已故台北市議員李新的女友郭新政指控，卻沒有還擊的空間，今（17）日乾脆自己也拍了一支《李新怎麼摔死的‧解密版》影片，以牙還牙，反擊郭新政。

據《ETtoday新聞雲》報導，嚴嘉慧在反擊影片中，記錄她和李新辦公室主任楊立的通話內容。一提到郭新政，楊立說：「新哥生前巴不得要跟郭新政分手，可是郭新政說要讓他身敗名裂。」嚴嘉慧則指出，郭新政曾自稱「跟李新根本沒分手」，讓楊立憤怒表示：「放XXX的屁！新哥是我開著車、帶著新哥去郭新政家、像做賊一樣把行李搬走的！」

接著，楊立針對李新趁郭新政出國時逃離郭家一事說明：「新哥是趁郭出國的時候，一點尊嚴都沒有、跟做賊一樣的把東西搬走，我跟王OO去郭新政那個高峰會的家，然後新哥偷偷把東西搬走，先住到李O家，後來又搬去新嫂（李新前妻郭竹卿）家。」更讓他質疑的是，李新是在郭竹卿家墜樓，而不是在郭新政的家，「這點郭新政為何不交代」？

楊立更諷刺表示：「新哥那麼好用，我是女人我也不要分手啊，我想跟誰吃飯新哥就安排，我想見到誰新哥就安排，我想打官司，新哥就得幫我打官司，這麼好用的人，我也不要跟他分手！」並稱《誰摔死了李新？》影片是郭新政在「消費新哥」。

楊立強調，李新臨走前，最大的壓力來源就是郭新政，「包含她恐嚇新哥、揚言要讓新哥身敗名裂！這個我都知道，我們在旁看得清清楚楚，我們的心都在滴血」！

據了解，嚴嘉慧爆出和楊立的通話內容後，卻未獲得網友們青睞，反而不少網友紛紛留言表示「應該要交代珠寶的來龍去脈」、「看起來就像聊私事」、「為了止血找人帶風向」，甚至指出：「無論真假，以邏輯來看，當接到陌生人的電話，我不會跟對方講這麼detail的事」。

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