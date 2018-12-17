藍委提案廢促轉條例 時力表明反對到底

〔記者邱燕玲／台北報導〕立法院時代力量黨團下午在臉書po文表示，剛收到立法院議事處通知，告知本週五的議事日程草案。中國國民黨黨團提議增列的議案中，有一案是：『本院委員賴士葆等24人擬廢止「促進轉型正義條例」，請審議案。』
時力表示，對中國國民黨這種誇張的行徑，時代力量黨團絕對反對到底。
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