雙城論壇上海方行程公開 將參訪內科、健康公宅

2018-12-17 17:27

〔記者沈佩瑤／台北報導〕「2018台北、上海雙城論壇」本週四將在台北登場，台北市政府今天公布雙城論壇上海市政府訪問團公開行程。根據規劃，訪問團預計19日抵台、20日返中，除參加雙城論壇開幕式，也將至內湖科學園區和健康公宅參訪。

上海市政府訪問團由上海市常務副市長周波帶隊，為副市長中層級最高，主管經濟、財政領域，跟本屆雙城論壇的循環經濟主題相關，此次上海方預計來訪人數約130位。

根據市府提供資料，上海訪問團預計19日上午11點20飛抵台灣，當天將前往內湖科學園區台達電參訪，晚間則到圓山飯店參加接風晚宴，隔天上午雙城論壇主論壇開幕儀式後，訪問團中午預計參訪健康公宅日照中心，並與長者共進晚餐，下午即搭機返中。

本次雙城論壇將以循環經濟為重點，並就公共住宅與都市更新、大健康、文化、環保等面向，辦理主論壇及分論壇，邀請兩市產官學代表一同交流討論。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/