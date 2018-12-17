台中第5選區立委補選 泛綠整合力挺王義川

2018-12-17 17:11

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市第5選區（北區、北屯區）立委補選，民進黨徵召參選人王義川至北區錦平里福德祠平安餐會爭取民眾支持，前市議員劉國隆及北區錦平里里長游金隆也到場力挺。王義川表示，對於泛綠陣營完成整合，他相當感謝。

北區錦平里福德祠昨晚舉行平安餐會，現場席開20多桌，王義川應里長游金隆邀請到場，先向土地公上香祈求國泰民安，隨後上台致詞，並逐桌向里民尋求支持。

王義川表示，感謝大家對林佳龍市長的支持，團隊會留在台中為大家服務，他投入立委補選，將會持續向交通部爭取軌道建設經費，讓行經北區的捷運橘線以及北北屯地區的建設延續。

他在交通局長任內所規劃的捷運橘線，行經台中公園、一中商圈都已規劃完成，未來若擔任立委，會要求交通部撥款支持。他也特別強調，這項建設也是游金隆里長長期希望推動的。位於北區的肉品市場遷建烏日案，他也承諾鄉親會繼續督促新市府完成。

值得一提的是，爭取立委補選民進黨徵召失利的前市議員劉國隆，以及退出民進黨參選市議員的錦平里里長游金隆，都到場表態力挺王義川。餐會現場高喊「凍蒜」聲不斷，氣氛熱鬧，也能看出地方宮廟的影響力及鄉里的團結。

對於泛綠陣營完成整合，王義川則感謝劉國隆、游金隆支持。他強調，因為年輕所以會全力當一位公開透明的行動立委，每天向大家報告行程，期盼民眾支持，讓年輕有行動力的參政者為北北屯地區打拚。

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