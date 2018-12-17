李四川出任高雄副市長 朱立倫為了這個原因點頭

2018-12-17 16:56

〔記者俞肇福／新北報導〕新北市副市長李四川將出任準高雄市長韓國瑜的副市長，外界解讀是「朱家軍」開枝散葉，為了朱立倫2020總統大選鋪路；朱立倫今天下午受訪否認「朱家軍」全台開花拚大選；他說，過去17年在政壇服務，認識許多優秀的人才，這些優秀的人才，「沒有人是屬於朱立倫的，是屬於國家的」，他開心看到這些人為各地所用，只要能對國家好，就是好事情。

朱立倫說，不管是過去在桃園、在行政院、在新北市的同事，他知道有許多人被徵詢，有些人有意願，有些人沒有意願；朱立倫說，對於有意願的他予以鼓勵，沒有意願的希望重新考量。朱立倫說，最後的結果，他都樂觀其成。

朱立倫強調：「民眾投票給我們，不是為了政治，而是希望市政能做好，李副市長到高雄，絕對沒有任何政治考量，只有一個目標，那就是高雄市政能做好。」

關於他未來是否布局2020總統大選？朱立倫說，12月25日以前，他珍惜擔任新北市長，每一天做好市長工作。

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