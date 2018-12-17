分涉買票、幽靈人口 台南5里長當選人被控當選無效

2018-12-17 16:37

〔記者王俊忠／台南報導〕台南地檢署陸續偵結部分於日前查獲的賄選及遷幽靈人口案，分別起訴將軍、白河、玉井區里長候選人或其配偶涉嫌行賄；永康區里長候選人涉遷徙幽靈人口，並對已當選的吳國樑、許秀雲、鄭錦堂、左文屏4位里長當選人，連同先前起訴行賄罪嫌的鹽水區里長當選人王武龍等5人，都提起當選無效之訴。檢方強調對後續南市正、副議長選舉也不會鬆懈，會全力追查有無涉賄選情事。

檢察官錢鴻明追查，將軍區里長當選人吳國樑的王姓配偶10月31日涉嫌透過樁腳以1票1000元代價向選民買3票，檢方已起訴樁腳、選民；對當選里長的吳國樑提當選無效之訴。檢察官蔡明達查獲白河區里長候選人許秀雲11月中旬涉嫌以1票1000元至2000元代價買了多票，檢方已起訴許秀雲、並提當選無效之訴。

檢察官黃銘瑩查獲玉井區里長候選人鄭錦堂，涉嫌以購買美商亞洲美樂家有限公司直銷商品、卻不用自行付費方式，向選民買票，今年8月間分別交付2040元-2800元入會費及購物金給多位選民購買價值約2000元商品的方式行賄，認鄭錦堂涉投票行賄罪嫌，於12月10日起訴及提當選無效之訴。

檢察官黃淑妤查獲永康區里長候選人左文屏將胞妹、姪子的戶籍於投票日前4個月遷到左文屏戶籍地內，左等人並於投票日前往投票，認為左文屏等4人涉犯刑法第146條第2項虛偽遷徙戶籍取得投票權而投票罪嫌，於12月13日對左文屏提起公訴及當選無效之訴。

檢察官謝欣如前於10月24日對鹽水區里長候選人王武龍起訴投票行賄罪嫌，因王武龍當選里長，於12月6日向法院對王武龍提起當選無效之訴。

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