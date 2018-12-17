分涉買票、幽靈人口 台南5里長當選人被控當選無效

2018-12-17 16:37

〔記者王俊忠／台南報導〕台南地檢署陸續偵結部分於日前查獲的賄選及遷幽靈人口案，分別起訴將軍、白河、玉井區里長候選人或其配偶涉嫌行賄；永康區里長候選人涉遷徙幽靈人口，並對已當選的吳國樑、許秀雲、鄭錦堂、左文屏4位里長當選人，連同先前起訴行賄罪嫌的鹽水區里長當選人王武龍等5人，都提起當選無效之訴。檢方強調對後續南市正、副議長選舉也不會鬆懈，會全力追查有無涉賄選情事。

檢察官錢鴻明追查，將軍區里長當選人吳國樑的王姓配偶10月31日涉嫌透過樁腳以1票1000元代價向選民買3票，檢方已起訴樁腳、選民；對當選里長的吳國樑提當選無效之訴。檢察官蔡明達查獲白河區里長候選人許秀雲11月中旬涉嫌以1票1000元至2000元代價買了多票，檢方已起訴許秀雲、並提當選無效之訴。

檢察官黃銘瑩查獲玉井區里長候選人鄭錦堂，涉嫌以購買美商亞洲美樂家有限公司直銷商品、卻不用自行付費方式，向選民買票，今年8月間分別交付2040元-2800元入會費及購物金給多位選民購買價值約2000元商品的方式行賄，認鄭錦堂涉投票行賄罪嫌，於12月10日起訴及提當選無效之訴。

檢察官黃淑妤查獲永康區里長候選人左文屏將胞妹、姪子的戶籍於投票日前4個月遷到左文屏戶籍地內，左等人並於投票日前往投票，認為左文屏等4人涉犯刑法第146條第2項虛偽遷徙戶籍取得投票權而投票罪嫌，於12月13日對左文屏提起公訴及當選無效之訴。

檢察官謝欣如前於10月24日對鹽水區里長候選人王武龍起訴投票行賄罪嫌，因王武龍當選里長，於12月6日向法院對王武龍提起當選無效之訴。

  • 台南地檢署對分涉買票與遷徙幽靈人口的五位里長當選人提出民事當選無效之訴。（資料照，記者王俊忠攝）

    台南地檢署對分涉買票與遷徙幽靈人口的五位里長當選人提出民事當選無效之訴。（資料照，記者王俊忠攝）

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