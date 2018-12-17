「政二代」參選不公平？ 段宜康：當選票數也不會有優待

2018-12-17 16:45

〔即時新聞／綜合報導〕台北市觀光傳播局長陳思宇以「柯家軍」之姿，投入台北市士林大同選區立委補選，除了這兩天仍以局長身分出席活動遭質疑濫用行政資源，日前臉書發文暗諷對手是「連勝文們」，也因自身同樣出身政治世家而遭網友批判。對此，綠委段宜康表示，政二代投身選舉公不公平見仁見智，因為當選票數也不會有優待。

「政治世家又成了話題。」段宜康以此為題在臉書表示，他覺得耳濡目染的政二代投身選舉，比起一般家庭出身的年輕人比例高，倒也沒什麼不正常。他還說：「不公平嗎？見仁見智，畢竟他們的當選票數也不會有優待。」

他也回憶，1998年爭取市議員連任時，民進黨在他所屬的中正萬華選區，除了他，還提名了1994年和他同時進議會的陳嘉銘、立委顏錦福之女顏聖冠、議員康水木之子康耀忠。那時顏聖冠和康耀忠飽受「政治家族」攻擊之苦；當時他在台上公開呼籲選民應該理性檢視他們的個人條件，不能用「政治家族」一筆抹殺他們的努力，結果顏聖冠高票當選，康耀忠不幸落敗。

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