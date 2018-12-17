感恩無愧 北港鎮長連任失利籲中央徹底改革買票文化

2018-12-17 16:21

［記者黃淑莉／雲林報導］五合一公職選舉當選人將於本月25日就職，北港鎮長張勝智爭取連任失利，今天在鎮公所召開「感恩．無愧」記者會，張勝智表示，任內爭取34億建設經費，4年來為北港發展戰戰兢兢，無愧於心及北港鎮民，也盼中央撤底改革地方選舉文化。

張勝智指出，這4年透過縣長李進勇、立委蘇治芬協助，共爭取34億多建設經費，已完工或施工中有6億多元，包括北辰路拓寬、北港溪魅力河川環境營造、高灘地及民享路停車場、觀光大橋整修、大復戲院修復及再利用等。

其餘28億元現還在上網或規劃中建設包括，北港特一號道路新闢工程、北港滯洪池、北港轉運站、北港文化生活園區亮點發展計畫、北港鎮下水道系統工程等。

張勝智說，上月24日投開票，確定結果當晚徹夜難眠，反省自己4年哪裡做錯，讓鄉親做這樣的選擇？至今仍有許多支持者無法接受這個結果，看到他會上前擁抱落淚，但他尊重鄉親選擇。

張勝智強調，從政者要問心無愧對得起良心、鄉親，4年來戰戰兢兢來為北港發展努力，但從這次選舉過程，希望中央能徹底改革地方賄選、買票的選舉文化，否則再好的人才想要從政都會怯步。

4年後是否再出發，張勝智說，時間還長，目前先休息，走一步算一步，屆時黨中央需要的話，他會出來效力。

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