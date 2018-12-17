民進黨南市立委補選爭提名 3人交鋒連韓國瑜也扯進來

2018-12-17 16:16

〔記者楊金城／台南報導〕郭國文、李俊毅和陳筱諭爭取民進黨台南市立委第二選區補選提名的競選激烈，陳筱諭上週五在高雄瑞豐夜市掛起競選看板「台北高嘉瑜、高雄韓國瑜、台南陳筱諭」，今天在台北行政院附近懸掛「還我7天假，年輕敢改革」競選看板，引起話題，舉韓國瑜為例更令部分綠色選民不滿，陳筱諭說，純粹因參選新秀，想出的文宣造勢策略和網路運用，引起話題就已成功行銷知名度。

陳筱諭的暱稱「陳小魚」，她說，高嘉瑜和她都是民進黨有改革勇氣的年輕世代，韓國瑜則是國民黨改革浪潮的峰頂浪尖，只有陳小魚這樣有勇氣改革的民進黨年輕世代，才能和韓國瑜抗衡，對抗韓國瑜未來在立委補選的輔選。

對「還我7天假」的看板，陳筱諭說，因為一例一休修法失當，讓勞工朋友和年輕人對民進黨失去信心，將來有機會進入立法院，一定為勞工及年輕人發聲，她雖然年輕，但對的事一定堅持，有錯就要改。

前勞動部次長郭國文今天宣布角逐民進黨提名立委補選，稱前立委李俊毅是「過去一軍」，陳筱諭是「未來一軍」，李俊毅最近上山下海勤跑南市第二選區基層，他說，民進黨南市這席立委補選不能輸，非贏不可，否則2020總統大選就再見了。

李俊毅說，郭國文和陳筱諭都是新人，只有他才是「強棒」，可以保住南市這席補選立委，並強調未來一例一休須再修法，老人健保補助全國要一致，房屋稅也不能追溯，中央須修法，民進黨一定要積極回應民意，從經濟發展到民眾生活照顧。

陳筱諭的媽媽是南市議員郭秀珠，父親陳彰茂是前麻豆鎮長，現年28歲的她，從小在媽媽的議員服務處幫忙，了解傾聽民意，在看到民進黨執政後在中華民國護照加註「台灣」，覺得這個政黨很有作為和氣魄，因此在20歲時加入民進黨。

陳筱諭強調自己是民進黨「青年軍」，她說，九合一選舉民進黨慘敗，很多人對執政不滿，導致選票流失，但只要有改革決心的年輕世代勇敢站出來，黨內派系不要再爭鬥、老政客退出第一線，一定可以找回民進黨往昔的榮光，才決定參加南市第二選區立委補選。

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