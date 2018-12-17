又贏高雄！北市公布今年招商成績 柯文哲有望拿第1

2018-12-17 16:27

〔即時新聞／綜合報導〕台北市財政局今（17）日公布今年招商成績，指出今年招商金額已超過510億元，若27日再順利簽約完成「林口區力行段70地號土地設定地上權案」，則可上升至560億餘元，對再次拿下年度招商王持審慎樂觀態度。

綜合媒體報導，財政局指出，107年前10月促參案的簽約金額為470億餘元，距離高雄市的479億餘元相差不遠，但若加上11月20日簽約「信義三興段公辦都更案」、12月13日簽約「忠孝懷生段公辦都更案」，以及27日再簽約完成林口選手村餐廳土地的「林口區力行段70地號土地設定地上權案」，共可一舉進帳90億元，年度招商金額可達560億餘元，對再次拿下年度招商王抱持審慎樂觀態度。

但北市副秘書長陳志銘坦言，儘管台北市今年能搶下冠軍寶座，但台北市的素地已經越來越少，招商只能透過公辦都更，因此未來招商王寶座的確可能被高雄拿走。

陳志銘也預告，台北市在108年的大招商案為「臺北車站C1/D1雙子星聯合開發案」，若一切順利則招商金額從600億元起跳，「屆時柯文哲市長在選前招商3連霸的宣告將預言成真」。

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