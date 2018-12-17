基隆市長訪台中三井OUTLET PARK 汲取市港合作成功開發經驗

2018-12-17 16:09

〔記者張軒哲／台中報導〕台灣首座海港型購物中心「台中港三井OUTLET PARK」上週開幕，每天吸引逾萬人潮，成為台中海線新景點。正推動「市港再生」計畫的基隆市長林右昌今日率市府團隊參訪，市長林佳龍全程陪同參訪。

林右昌表示，三井OUTLET PARK花費2年多時間就完成開發，因此特別來學習市港合作的成功開發經驗，以及市府的行政效率。林佳龍表示，期盼未來台中與基隆兩座港灣城市可持續交流合作、一起發展。

今日基隆市長林右昌帶領市府團隊、基隆港務分公司及觀光協會參訪台中港三井OUTLET PARK，先在摩天輪與林佳龍合影，並前往商場瞭解整體環境。

林佳龍表示，台中港過去「有港無市」，市府成功招商三井到此投資國際購物中心後，讓台中港從過去的工業港轉變為商業、觀光的多功能國際港，也能落實「中進中出」的理念，讓「貨出去、人進來、台中發大財」。

林佳龍指出，市府幾乎是用科學園區的模式協助土地取得並成立單一窗口，像是地籍分割、用水排水問題的解決、交通與環境評估的通過，到建照、使照及管線等周邊基礎設施都一併完成，開幕後人潮也帶進了商機。台中與基隆都是市港灣城市，對於如何市港合作，期盼未來台中、基隆2座城市可以做港灣城市的合作交流。

林右昌表示，由於基隆港一年有超過100多萬人次的郵輪旅客，特別帶著工商業界一起前來，希望基隆未來在市港發展也像台中一樣，能夠快速地完成相關基礎建設，增進基隆商業、休閒與觀光的環境。

經發局表示，台中港三井OUTLET PARK規劃有國際精品、日系、運動及休閒、娛樂等170家店舖，地標高約60米高的海港景觀摩天輪，將港畔景觀盡收眼底，成功串連起附近觀光遊憩資源，周邊景點人潮明顯增加，梧棲漁港營業額更提升2至3成，預期將可進一步擴散至周圍商圈，提升整體經濟。

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