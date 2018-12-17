民進黨主席選舉 游盈隆盼與卓榮泰多場公開辯論

2018-12-17 14:47

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨主席參選人游盈隆今接受節目訪問後受訪呼籲，盼望黨中央舉辦黨主席選舉能超然公正，期盼與中生代共推出來的參選對手、行政院秘書長卓榮泰，有幾場公開辯論，讓社會大眾和黨內充分了解兩人主張。

對於卓榮泰開臉書粉專提到「想好、做好、讓人民說好」等「三好」帶領民進黨，游盈隆笑說，最好不要「三好加一好，變成四好」。他認為，參選黨主席，是要延續蔡英文總統既有的路線，還是提出不同於蔡英文領導的路線，才是關鍵。

民進黨敗選後，黨內沒做任何有意義的檢討，似乎有意股力量壓制檢討的聲浪，民進黨變得只能竊竊私語，這不正常。黨應該虛心檢討，嚴正面對這場災難。中生代有代表推出來很好，但不要壓抑黨內檢討反省的聲浪。

對於卓榮泰參選黨主席遭質疑「保皇派」，游盈隆說，民進黨明年要不要辦總統大選初選，看來是個問題，民進黨既有制度是黨內要初選，但現在有那麼多人站出來說總統蔡英文是唯一合適人選，這樣是否意味民進黨不會有總統的初選？

游盈隆並說，自己是代表「由下往上」的改革派，選舉結果不論如何，一定要讓底下檢討聲音可以出來。民進黨船沉了，台灣是跟著沉下去，這不只是民進黨的家務事。

對於賴清德，游盈隆說，他還是黨內最有人氣的政治人物，勇氣可嘉承擔林全的行政院長職位。如果當時他沒有接行政院長，以逸待勞就是民進黨的救世主。但是現在當行政院院長，話也講不出口說要選2020年。但整個局勢還在變，他不覺得賴清德沒有機會，也許在某些時候還是有機會。

對於是否希望賴清德出來參選2020總統？游盈隆說，他沒有說一定要誰出來，但要堅決捍衛黨的民主價值及黨內民主程序。賴清德客觀上是目前民進黨人氣最高的政治人物，賴有機會出來，但以前目前情況，他個人選擇，或是外在制度能否提供給賴出線的機會，看起來是渺茫的，除非黨內有總統初選競爭的機會。

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