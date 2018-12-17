她看板與92共識韓國瑜並列 基進黨：民進黨還選什麼立委？

2018-12-17 14:23

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市第二選區立委補選，各方人馬磨拳擦掌，準備爭取這席補選立委的席次。民進黨多有意爭取，其中前無黨籍議員郭秀珠的女兒陳筱諭也將參加民進黨立委補選初選，並已掛出看板。基進黨今天表示，仔細看了看板內容，赫然看見國民黨籍高雄市長韓國瑜的名字，不禁讓人質疑，是不是只要有選票，理念價值都可以不顧了？那麼民進黨的創黨價值究竟還剩多少？

陳筱諭則表示，她的看板並沒有表明支持韓國瑜，而韓確實已當選高雄市長，也是國民黨的指標人物，看板提及他的名字，這是「我們年經人的思維」，而她未來參選也勢必面對韓到選區為國民黨輔選，因此她的用意是要正面迎戰韓國瑜，並擔任民進黨的改革者。這是民進黨內的選舉，至於他黨的看法，她只能尊重。

基進黨台南黨部主任吳丞閔表示，經過今年底的選戰，民進黨敗選一片檢討聲，尤其是高雄這一戰，但不到一個月，民進黨立委補選人的表現，讓人疑惑，「是不是只要有選票，價值可以不管，理念可以不顧，甚至連黨派都不重要了？」

基進黨中常委黃建龍批評說，現在執政的民進黨，面對困境時卻充滿了投機搖擺，成員為了選票不重視理想。他們不是民進黨員，自然無權過問，但是做為執政黨的民進黨，一個以台灣為主體的政黨，一群重視民主自由與台灣前途的前輩所組成的黨，隨著民進黨執政，這些可貴的價值也不斷流失。

他表示，現階段的台灣正面臨國際新結構的重整，是要加入美國為首的抗中全球連線，或者是選擇如韓國瑜這樣擁抱中國、認同92共識的親中路線？這樣看來，該參選人是否有資格掛上民進黨參選，答案已經很清楚了，基進黨作為在野政黨，有義務不斷提醒執政黨，如果放縱這樣的黨員參選，2020年的立委與總統大選，民進黨將會嘗到更嚴重的苦果。

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