2020是國民黨亡黨年？蔡正元籲國民黨絕不能做這件事...

2018-12-17 15:05

〔即時新聞／綜合報導〕九合一選舉雖然才剛落幕，但各界已經關注起2020總統大選。國民黨前立委蔡正元就表態支持用「全民調」選出候選人，他更認為，國民黨若徵召民調最低者或遠落後者參選2020，「2020就是國民黨亡黨年！」

蔡正元今天在臉書發文，他認為全民調並非政黨提名的萬靈丹，卻是除了公辦初選外，唯一較沒有黨私心的作法。他也以韓國瑜為例，韓就是全民調產生，剛開始民調也輸給陳其邁，但至少是國民黨民調最高者，因此有社會正當性，後來就有民調衝高的可能性。

蔡正元提到，有人認為全民調，會產生「弱勢」候選人，意思是國民黨民調最高者也打不贏民進黨，但他直言，「問題是國民黨民調最低者還能打贏民進黨嗎？」蔡正元又說，有人認為國民黨民調最高者選不贏民進黨，因此覺得徵召比較容易贏，「這是蠢人說蠢話，因為那些選區，國民黨根本徵召不到會贏的人。」

蔡正元表示，全民調若怕有敵對政黨干擾，加上3成黨員投票也可以。他覺得自認為民調高者若不敢接受三成黨員投票的檢驗，還有什麼資格要求黨員輔選？蔡正元最後也說，2020國民黨如果徵召民調最低者或遠為落後者參選，「在此可以預告，2020就是國民黨亡黨年。」

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