未來台南市長住這裡…市府：僅加強環境整理

2018-12-17 14:15

［記者王涵平／台南報導］台南市長當選人黃偉哲宣布會住進新營市長官邸，目前幾乎天天有人進出官邸，市府秘書處表示，新市長希望簡約為主，因此僅加強內外環境整理、粉刷牆面，並未大肆整修。

民治市政中心市長官邸位於新營區王公里，台南縣市合併後首任市長賴清德上任後未使用，閒置迄今，地方曾有開放作為藝文中心等建議，市府以官邸仍有接待外賓及開會等因素未同意，但每天都會派人打掃環境。

當地里民表示從外觀看官邸與一般民宅無異，並未有荒廢雜亂的感覺，且官邸設有巡邏箱，經常有員警巡簽。

市府秘書處廳舍管理科長方翠娟說，新營的市長官邸是前台南縣長楊寶發任內在1978年興建，兩層樓建築佔地約110坪，門前有鋪花草的小圓環，前縣長李雅樵、陳唐山和蘇煥智都住過。

新營的市長官邸已有40年歷史，屬老舊建築，幾年前曾整修漏水、壁癌等問題，黃偉哲宣示維持雙行政中心，且入住新營市長官邸，持續加強溪北建設，秘書處指出，迄今未接獲有關新營市長官邸整修的指示。

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