吃美食拚立委補選 王義川盼帶動台中小吃經濟

2018-12-17 14:13

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市第5選區（北區、北屯區）立委補選候選人王義川今日展開台中巿美食早餐行程，首選家鄉美食虱目魚粥，並介紹他最愛的早餐，包括大寶早餐的烤肉炒麵、全家便利商店的川味涼麵等，未來也將透過臉書吃下去，盼推廣台中美食，帶動台中小吃經濟。

王義川說，他的老家在台南佳里，移居及定居台中，今天應支持者洪榮澤邀請吃虱目魚粥早餐及白菜滷、苦瓜滷等小菜，回味家鄉味。

王義川經驗老道分享特愛的虱目魚粥吃法，包括廣東粥式的虱目魚粥及他最愛的虱目魚湯泡飯，而他愛吃的不是魚肚，而是魚肉，因為從小吃虱目魚習慣了，因此練就了不怕魚刺的「鐵喉嚨」。

王義川說，小時候因為魚肚較貴且比較油，小朋友不敢吃，所以都吃比較便宜的虱目魚肉的粥，「吃這個一定加胡椒粉，胡椒粉是我的最愛」；還說，以前在台南吃一碗虱目魚肉粥30元，但也可以叫半碗15元，因為半碗的湯是滿的，所以再加5元的白飯，這樣可以吃的比較飽，還會多出10元的零用錢。

吃到家鄉的味道心滿意足的王義川說，通常早餐他比較愛傳統的中式早餐，平常都吃中式炒麵、飯團、炒麵，各家都有特色，他最常吃的就是阿寶早餐的烤肉炒麵，「一定要加它的特製辣椒醬」；另外，他當交通局長時，假日最愛吃的就是全家便利商店的川味涼麵。

來台中入境俗的王義川說，台中的炒麵加綜合湯是最好吃的，要加甜辣醬。

王義川說，拼經濟很重要，像逢商圈甲、一中商圈，若生意好大家都開心，北平路餐飲及異國料理都很多，號稱台中美食次於公益路商圈的第二戰區，未來他希望介紹更多北平路的商圈與美食，大家可多多來消費，帶動這個地方的美食。

王義川說，未來他官方臉書上線後，也會透過直播介紹台中各地美食，帶動美食經濟。

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