接見美國智庫訪團 陳建仁：盼民主國家共同抵禦威權體制滲透

2018-12-17 14:29

〔記者蘇永耀／台北報導〕副總統陳建仁今日上午接見「華府智庫兩岸議題專家訪問團」，希望民主國家攜手合作，共同抵禦威權體制對民主制度的負面影響與滲透，也期盼持續深化與美國的夥伴關係，合作打造自由、開放及繁榮的印太區域。

訪賓一行包括「布魯金斯研究院」講座卜睿哲、「戰略暨國際研究中心」主任葛來儀）、美國會研究服務處東亞事務專家李淑珊（Susan Lawrence）、美國防大學「中國軍事研究中心」主任孫飛（Phillip Saunders）等。

陳建仁表示，最近一段時間以來，不論是台海、南海或是韓半島，都已發生許多變化。在這當中，台灣身為國際社會負責任的一員，始終努力維持兩岸現狀，確保亞太地區和平、繁榮及發展。

副總統接著指出，如同總統一再表示，我們對維持兩岸和平穩定現狀的善意及承諾不變，期盼兩岸關係朝正面發展。但中國的打壓卻變本加厲，除連續奪取我邦交國、阻撓台灣的國際參與外，更利用假訊息影響輿論，企圖在台灣社會製造對立，操弄甫結束的地方選舉。中國這些片面改變兩岸關係現狀的行徑，已經嚴重破壞台海和平及穩定的現狀，更威脅印太區域的安全與繁榮。

陳建仁認為，不只是台灣，全球很多民主國家也都面臨威權體制國家嚴重的挑戰。台灣珍視自由、民主、與人權的普世價值。在上個星期（12月10日）台灣舉辦亞洲首次的「奧斯陸自由論壇」（Oslo Freedom Forum），主辦單位「人權基金會」（Human Rights Foundation）公開肯定台灣維繫民主及人權的成就。與會的許多國家代表更讚賞台灣強化這些普世價值的努力，我們真心希望，全世界所有的民主國家，都能夠攜手合作，共同抵禦威權體制對民主制度的負面影響與滲透。

副總統表示，誠如美國曾公開肯定台灣是民主的成功故事及可信賴的夥伴，我們希望持續深化與美國的夥伴關係，合作打造自由、開放及繁榮的印太區域。也很高興有機會與訪賓們交流，聽聽他們在中國訪問的經驗及觀察。

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