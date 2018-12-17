總統接見美國退伍軍團協會 感謝敦促美國政府強化雙邊軍事合作

2018-12-17 14:29

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日上午接見「美國退伍軍團協會總會長賴斯塔德（Brett P. Reistad）訪團」，說明我國照顧退伍軍人的推行重點方向，並盼台美雙邊繼續密切交流，強化軍事安全合作。

總統表示，美國退伍軍團協會與婦女會共有超過200萬會員，在美國深具影響力，對很多重要政策的意見也受到政府高度重視。

總統指出，退輔會與美國退伍軍團協會也有超過半個世紀的交流，雙方一直有非常堅實的友誼。尤其是在退伍軍人的照顧上，美國已發展相對完整制度，值得我們學習。

總統提到，美國退伍軍人事務部是規模僅次於國防部的第二大部會，專門提供退伍軍人全方位的服務，顯現出美國政府對於退伍軍人照顧的用心，非常令人欽佩。

總統強調，為了使退伍軍人的照顧更周全，我政府也持續改善相關制度，有2個正在全面推行的重點方向。第一是強化退伍軍人就業輔導。透過良好就業輔導系統，可以讓退伍軍人在不同職場，繼續發揮所長，貢獻社會。政府會透過陸續提高預算比重的方式，加強這個系統的運作。

總統進一步指出，第二則是加強醫療與長照方面的服務。對榮民長輩最熟悉的輔導會體系，可以在長照服務的網絡建構中，發揮相當重要的功能。總統說明，透過整合退輔會所屬的醫院及照顧機構，可以進一步打造更完整的健康照護網絡，讓年長的榮民長輩與眷屬都可享受到更優質的健康照護。

對於美國退伍軍團協會長期支持台灣，尤其是提交支持我國的決議文，並敦促美國政府，強化台美雙邊軍事安全合作，總統也表達由衷謝忱，希望雙方可以繼續保持密切交流。

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