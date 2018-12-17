北市財政局：市府將從還債轉積極投資

2018-12-17 13:33

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市政府副祕書長兼財政局長陳志銘今天召開記者會說明市府未來財政政策。對於過去北市財政策略偏保守，連財政部長蘇建榮也認為，北市財政佳應可積極開發而非只是還債。對於未來北市財政策略將繼續保守或轉積極的財政策略，陳志銘說，北市未來的資金高峰期是2020年，因此會出現大量資金需求，因此也沒有太多餘力去做還債這件事，只能達到法定債務還本。

陳志銘進一步表示，北市府2019年的還債已經回到法定的66億元，並無擴大還債，而緊接著艋舺學園、市場改建等公共開發，市場資金會開始出來，因此政府會大力加碼下去。他也說，因為市府已經脫離了「千億債務俱樂部」，壓力已經減輕，因此不用一直主張債務還本。

而高雄市長當選人韓國瑜未上任就開始積極邀商，許多企業也都紛紛投懷送抱。陳志銘說，北市很有可能會被高雄超越，因為高雄有大筆土地，但台北市土地幾乎快沒有了，只能仰賴公辦都更來拉動公共建設，因此被超越是遲早的事。

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