柯P酸有需要就道歉 何志偉認為與柯是盟友

2018-12-17 13:22

〔記者郭安家／台北報導〕面對台北市第二選區立委補選，台北市長柯文哲在意民進黨參選人、台北市議員何志偉曾批評他「髒髒包」，何已兩度道歉；而今中午接受媒體直播訪問，何指過去在台北市議會與柯也有市政上合作，不僅僅只有一句「髒髒包」。何說，「公共政策上面可以合作、一起往同樣目標，就是盟友啊！我跟柯保持最美好距離」。

對於柯文哲批評「有需要就會道歉？」何志偉說，他只有一個回應，過去4年市政上努力、合作，不僅僅只有一句「髒髒包」而已，我們其實在議會交出很多亮眼成績單」，如酒駕防制、重陽橋改建、所有學校完成耐震不怕地震；我們還有很多、很多共同完成公共政策、還有公共方向在走。何說，他沒有評論了，這麼多努力，不是只有一句話而已啊！

主持人邱明玉接著表示，她觀察何志偉「友柯」，不過，何立刻說，他不是「友柯」議員，也無法歸類為「柯黑」，就是就事論事，台北市政府對的政策，全力支持，不對的，議員就是監督啊！

談到何志偉、柯文哲「好朋友」說，何強調這不是他說的，是柯在質詢上自己說的，「公共政策上面可以合作、一起往同樣目標，就是盟友啊！我跟柯保持最美好距離，僅此而已，一個認真市長跟認真議員，乾淨單純就是最偉大、強大的力量。」

對於陳思宇迄今仍帶職參選是否感到不平？何志偉也不願批評，並指沒有什麼公平、不公平，大家各自努力，我們競爭，競而不爭，他也跟所有競爭對手說加油，他不評論其他點點點圈圈圈，就交給選民評論。對於柯文哲及陳思宇做法，他說予以尊重，這場選舉他定調好好拚經濟、顧好好生活，其他的人事情，由民眾選民智慧判斷即可。

對於該區補選參選人國民黨參選人、台北市議員陳炳甫、陳思宇及他都有政二代身分，何志偉也跟競爭者說加油，並指他沒否認過政二代標籤，若選擇安逸就不會從政，他無法選擇出身，選擇努力誠懇謙卑；何還秀出在馬祖南竿當兵照片，談軍旅生活。

談到外界質疑國會殿堂「全家都是你家、整碗捧去」，何也回應，不覺得是攻擊，是對我們非常高期待，所以要真金不怕火煉，好好穩定自己的心，告訴選民要做什麼，他也不會忘記承諾；例如，大同區老打鐵文化要重新包裝推上國際軌道，而士林區社子島等處極待中央接軌，若當選立委他希望進入內政委員會，把選區顧好。

至於未來是否要請前立委姚文智站台？何志瑋回應一定要的嘛！並交由競選總幹事負責。

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