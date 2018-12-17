台南第二選區立委補選 郭國文宣布投入參選

2018-12-17 13:07

〔記者萬于甄／台南報導〕「從立委補選贏回民心」前勞動部政務次長郭國文卸下台南市長當選人黃偉哲競選總策劃後，今宣布正式投入第二選區立委補選，面對黨內、外的競爭，郭國文說，會以破釜沉舟的決心投入補選，全力爭取出線的機會。

台南市長當選人黃偉哲24日就職後，第二選區立委確定出缺，相較國民黨仍在研議出征人選，民進黨目前表態爭取包括前立委李俊毅、無黨籍台南市議員郭秀珠之女陳筱諭，以及前勞動部政務次長郭國文，郭國文今也在選區14個行政區後援會代表陪同下，宣布投入立委補選。

郭國文說，近期許多聲音傳出他會擔任台南市副市長一職，但他從未有過這項規劃，不僅自己難以勝任副市長一職，當初回來為黃偉哲輔選並非為謀得一官半職，而是希望能為更多鄉親謀福利。

他也提到，台南積極爭取輕軌捷運、西拉雅族正名等一些重大建設，不過，仍有許多細節要靠國政層級來解決，希望未來有機會以立委身分來達成。另外，面對藍軍籌組「韓流刺客團」，這場補選有不得不贏的壓力，他會在第一線擔任「一軍」的角色，守護台南這塊民主聖地。

民進黨目前檯面上已有3位表態參選，黨內免不了又是一場廝殺，郭國文坦言，雖然許多基層黨員擔心若以民調加入徵召提名機制，恐造成黨內過度競爭的負面影響，但身為參選人只能配合黨的決定來辦理，他盡全力爭取出線。

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