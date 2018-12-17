公投通過無法加入CPTPP？ 郝龍斌：日本對台無對等

2018-12-17 12:50

〔記者林良昇／台北報導〕台灣公投通過反對日本5縣食品進口解禁，恐難以加入跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP），推動「反核食」公投的國民黨副主席郝龍斌今表示，韓國也反對日本核災地區食品進口，但日本沒有不讓韓國加入CPTPP，對台灣無對等尊嚴。

郝龍斌今接受廣播節目專訪，對於其推動的「反核食」公投通過產生的後續效應，郝龍斌說，他在網路上看到有網友形容駐日代表謝長廷是「助日代表」，他也覺得是，因為在日本核災地區食品進口的議題上看，謝從未站在政府、國民健康的角度講話。

郝龍斌表示，他推動公投的主張要求日本進口到台灣的農漁產品總量不變，只是要求核災地區的食品部要進來台灣，並沒有影響到台日貿易。韓國也反對核災地區食品進口，日本到世貿組織對韓國提出告訴，韓國輸了訴訟還是堅持禁止，「韓國能，為什麼我們不能？」

郝龍斌說，很多報導強調說日本因反核食公投通過，不讓台灣加入CPTPP，但日本並沒有將台灣和韓國一樣標準，日本並沒有因韓國反核食而不讓韓國加入CPTPP，不能別的國家反對可以加入，台灣卻不行，這樣並沒有對等尊嚴。

郝龍斌認為，謝長廷都知道對等尊嚴的問題，但就是不願講出來，郝強調，他的要求很謙卑，不反對台日貿易總量不變、要求食品安全、對等尊嚴，如果日本對其他國家和對台灣一樣，他沒有意見。

對於歐盟、美國都對日本核災地區食品進口解禁，郝龍斌認為，韓國跟台灣是進口日本農漁產品最多的國家，歐盟和美國都進口非常少，也都有日本的官方證明，但日本卻不把官方證明給台灣，日本在政治上做了考量，不願用官方名義跟台灣打交道。

郝龍斌指出，食品安全鐵則第一條，原料不安全就絕對不能做成食品，產地不安全本來就該顧慮，但如果經過完整檢驗檢測，經過政府背書保證就沒問題，但日本並沒有作出背書保證，台灣也沒有嚴格檢測制度確保。

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