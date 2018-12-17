拒除軍營蔣介石銅像 促轉會：國防部應尊重促轉條例

2018-12-17 13:00

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為清除威權象徵，行政院促轉會調查出全台公共空間兩蔣銅像共1214座，其中蔣介石銅像高達1083座，針對國防部曾表示反對移除軍營內蔣公銅像，促轉會今日強調，國防部是行政機關，促轉條例規定威權象徵須清除，「國防部應尊重這條法律」，移轉軍營內兩蔣銅像，軍隊才能真正國家化。

對於國防部表態反對移除蔣公銅像，促轉會委員尤伯祥表示，國防部作為一個行政機關，「促進轉型正義條例」已規定出現在公共空間的威權象徵必須清除，國防部應尊重這條法律，營區移除兩蔣銅像對於軍隊國家化非常重要。

尤伯祥指出，軍隊不是政黨的，過去在威權統治時期黨國不分，將軍隊是為政黨的象徵，軍隊必須國家化，移除軍營內的兩蔣銅像是非常有意義的。

促轉會代理主委楊翠強調，關於蔣公銅像處置問題，促轉會會統整進行，不會用單一部會來看，會統整性處理，「這不是要去蔣化，而是去威權象徵化！」

對於國幣是否改版清除威權象徵，楊翠也說，近期促轉會已發函給中央銀行，希望央行提供過去相關改版資料，現在存有威權象徵的國幣不是全部，僅舊版10元、5元有蔣介石遺照，200元紙鈔目前流通性不高。

「為夾娃娃的改版有正當性，為何為了轉型正義會沒有正當性！」楊翠提及，發文是希望央行提供民國89年、94年新台幣改版的成本資料，來了解要用多少年來汰舊換新，事實上不是坊間外界隨便丟出一個改版要花500億元的數字，至於是否改版都保留各種可能性。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/