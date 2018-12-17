Airbnb在台仍非法 交通部盼由現行法令規範不納管

2018-12-17 12:49

〔記者陳宜加／台北報導〕立委曾銘宗表示，平台經濟為趨勢，但Airbnb在台非法崛起，目前台灣約已有1500人加入成為房東，提供2萬多個房間，且成長快速，導致合法旅宿業者身處不公平環境中，交通部有取締卻沒有用，一旦發生重大爭議，為時已晚。

交通部代理部長王國材表示，目前希望由現行法令規範，平台部分也與NCC展開討論，總部設於國外者應如何處理，有激烈方法為斷水電，但不是治本之道，目前國內主要取締1500名房東提供不合法產品，地方政府與觀光局正在做。

曾銘宗建議，交通部應研議繼續沿用現行法令管理或另立專法，例如日本訂定民泊法，或參考其他國家，由各地方政府管理，他警告交通部，若等到非法日租套房問題日益嚴重，恐怕更難處理，建議必須納入管理，以免衍生更大後遺症。

王國材回應，日本因應2020年東京奧運需求，旅宿供不應求，但台灣目前傾向用現行法令管理，主因國內旅宿供過於求，再納入日租，生存恐怕出問題。

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