與卓榮泰會面？ 段宜康：非常樂意溝通

2018-12-17 12:23

〔記者謝君臨／台北報導〕行政院秘書長卓榮泰登記參選民進黨主席，日前卓因「拍桌一事」與民進黨立委段宜康激烈交鋒，但仍稱「兩人沒有誤會，一定會見面」；對此，段宜康今表示，要溝通當然是非常樂意，但目前並未接獲通知，對於有人指卓是「保皇派」，力挺總統蔡英文連任，段也回「我也是保皇派，這有什麼可恥？」。

立委段宜康日前在立法院對行政院長賴清德拍桌，引來卓榮泰嗆「只會檢討別人，不如自己去選黨主席」，兩人隔空交火多日。

段宜康今受訪表示，他重頭到尾都說得很清楚，檢討的對象就是「我們」，包括他在內，他把自己當作執政團隊的一部分，對執政結果要擔負責任；段說，他不是針對賴院長，桌子也跟他沒有仇，但卓的「雷霆之怒」讓外界覺得他在指責行政院，把檢討的方向弄得很狹窄，這是他一直無法釋懷的。

段宜康說，卓有其看法，他盼對方能誠懇回應他的提問，但用「桌子也很痛、桌子很委屈」等戲謔式的說法，讓他感受不到誠意，他歡迎黨內溝通，但溝通必須要有誠意，不論是態度強硬或好好說，都是一種方式，但把責任推到桌子，讓他覺得有被再次羞辱的感覺，並非誠懇對黨內溝通的態度。

段宜康指出，目前卓準備展開黨主席選舉，黨內也有其他競爭者，他的建議是「誠懇溝通才能獲得支持」，目前沒有接獲卓的會面邀請，但他不會拒絕。媒體詢問有人說卓是「保皇派」，段回「我也是保皇派啊！」大家的目標都是讓蔡總統順利連任，民進黨執政可以得到支持，「保皇派有什麼可恥的嗎？」

針對另名黨主席參選人游盈隆與獨派稱，2020如再由蔡拚連任，恐將「沈船」一說，段認為，游對民進黨及綠營執政是沒有善意的，他不會支持游，其說法太過簡化，指責卓是保皇派，會把民進黨所有幹部推往卓那邊；黨內多數幹部跟他一樣，都希望蔡總統連任，可能所用的方法不一樣，但出發點沒有不同。

段宜康強調，他的態度如舊，蔡總統如果沒辦法選，民進黨沒人可以選，放話只會製造黨內紛擾，民進黨需要團結，充分溝通檢討，不在壓抑其他意見，民進黨需大改革，大破大立，但大破大立不能只靠黨主席，選民對於執政的感受最重要的是政務，而非黨務，要面對的問題太多了，應儘速檢討。

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