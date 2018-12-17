反日食公投恐影響加入CPTPP 吳釗燮：尋求日方澄清中

2018-12-17 12:23

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣反日食公投過關後，日本表示台灣恐難加入CPTPP。外交部長吳釗燮今天對此表示，在日本外相公開說法後，私下從其他管道獲知，「我們參與CPTPP應該是不會受到影響」，正在尋求日方說明。吳釗燮稍後強調他的意思並非不受影響，而是不希望單一議題影響到CPTPP。

台灣11月下旬反日本核災區食品公投通過後，中國則開始解除部分日食進口管制，台灣可能成為全世界唯一以行政區劃分完全禁止日食的國家。

日本外相河野太郎在本月7日的例會中對此事說，日本不排除向世貿組織（WTO）提訴，並首度表態，台灣已表明加入CPTPP的意願，若因為這樣的事態而無法加入，將令人非常遺憾。

民進黨立委王定宇、邱志偉、國民黨立委呂玉玲等人今天在立院質詢時問及此事，吳釗燮列席外委會備詢。王定宇說，台灣某些政黨一方面要以核養綠，一方面又說人家是核食，但現在辯論這個也已經沒有意義，因為全世界其他國家都開放、只剩我們，變成貿易壁壘。

王定宇說，CPTPP對台灣對外經貿有非常重要的影響，牽動東協與加拿大等國的關稅。如果日相表態代表日本的決策，「等於說第二輪沒有我們的份」，台灣就要面對、調整並因應，也詢問外交部有無向日方確認政策？

吳釗燮回答說，我們還在尋求澄清當中，「接下來幾天有機會獲得一些澄清」。吳釗燮說，這是日本外相公開的說法，但我方私底下也從一些其他管道獲知，「我們參與CPTPP應該是不會受到影響」；因此在有各種不同意見的狀況下，需要去尋求澄清。

吳釗燮稍後回答國民黨立委呂玉玲時改口強調，他的意思並不是不會受影響，而是不希望單一議題影響到CPTPP。

台日協秘書長張淑玲答詢時則說，對於河野外相的公開發言，到底是日本對外政策還是對媒體國會質詢的回應，我們持續透過各種管道溝通中，不希望因為單一議題，影響到我們加入CPTPP。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/