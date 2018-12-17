促轉會三大開創作為 台灣首度處理加害者問題

2018-12-17 12:16

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院促轉會今日召開「半年任務進度報告」記者會，向外界說明半年來工作內容，促轉會發言人葉虹靈表示，促轉會成立後有3項開創作為，第一是政府首度有系統地面對威權統治時期的加害體制及加害者問題；第二項是政府首度處理國民黨的檔案；第三是台灣過去30年來，處理白色恐怖只有對受難者及家屬做補償，促轉會首度全方位關注受難者及家屬的心理療癒。

葉虹靈表示，促轉會為二級獨立機關，過去處理轉型正義分散在中央各級機關、地方政府，促轉會成立後首度與各單位連繫，調查全台威權象徵數量，及處理中正紀念堂轉型、情治機關政治檔案，也開始與國防部、文化部、情治機關連繫。

在還原歷史真相方面，葉虹靈指出，明年10月前將建置「台灣轉型正義資料庫」，關於加害者部分在促轉條例第6條、第4條都有相關規定須處理，會把加害者及體制複雜化，對於既有加害體系中的軍事檢察官、軍法官、總統參軍長、最後決策者，透過政治檔案去呈現。

葉虹靈提及，「台灣轉型正義資料庫」預計明年2月開始進行建置，明年中可完成三分之二，10月底前完成所有政治檔案編碼登打，也會邀請專家學者共同參與。該資料庫不會有個資問題，會如實呈現加害者資料，目前所有法院裁判書法官姓名都是必須公開的，民眾去檔案局調閱歷史資料，相關檔案上姓名都有，不會有個資的問題。

葉虹靈表示，台灣在那麼長白色恐怖時期，誰受害？誰被關多久？誰判刑的？國家做錯什麼？誰該負責？「台灣轉型正義資料庫」都會概括來回答這些問題，會整合檔案局和國家人權博物館既有檔案，轉換成資料登打來還原歷史真相，解決過去只有被害者，卻沒有加害者的困境。

在威權象徵工作成果部分，促轉會代主委楊翠說，第一要朝向國家級不義遺址的記憶空間規劃執行，及威權象徵對於國家文化景觀的影響在哪；第二要從世界性觀點來觀察，台灣要向世界開放，國內不義遺址或威權象徵規劃要如何朝向世界，當台灣面對世界時，是否還要保留威權象徵。

楊翠提及，第三是朝向家園空間思考，不義遺址和威權象徵全國各地都有，這些不義遺址如何和家園空間的連結。人博館之前有統計出45處不義遺址，促轉會勘查後發現，新增為51處不義遺址，到10月底已勘查8個地點，分別進入過去外界無法進入的新店軍監、仁愛生產實驗所、安康接待室，也從主管機關調到一些資料。

楊翠說明，安康接待室園區保存相當完整，財政部有請國有財產署出面協調，目前確定安康接待室是可以保留，不會撥用給其他機關。另外經促轉會調查，也首度揭露國防部保密局「南所」位置，就是在台北市延平南路133巷內，這地點在50年代被拿來做為羈押未決犯的場所。

針對重建社會信任部分，促轉會委員彭仁郁指出，對於戒嚴時期的政治暴力創傷的轉型正義心理療癒，促轉會半年來做了專業療癒者的培訓，共有60位專業心理師、社工師，預計明年初可完成20位受難者家屬的療癒工作。

「政治暴力創傷是現在進行式！」彭仁郁說，在臨床及田野工作上，造成二度創傷的現場是在教育，這部分促轉會與文化部人博館一起合作，很多人認為政治暴力創傷已是過去式，但實際上政治暴力創傷是現在進行式，很多受難者家屬二代至今仍有很深創傷，只是過去30年被掩蓋起來，台灣應更勇敢面對黑暗的過去。

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