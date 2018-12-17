李四川「南漂」高雄 綠委：朱立倫搶先吳敦義佈局

2018-12-17 12:10

［記者陳彥廷／屏東報導］長期在北部發展的國民黨籍新北市副市長李四川將至高雄市走馬上任副市長，對屏東縣琉球鄉出身的李四川來說，仍是漂洋過海的「北漂」，外界更視為是朱立倫於2020的搶先佈局，對此，小琉球所屬的屏東第三選區立委莊瑞雄直言，這就是朱立倫為挑戰2020大位，先在南台灣投石問路的實際動作。

雖然準高雄市長韓國瑜及朱立倫都要媒體把焦點放在李四川的工程專業上，但不僅對手直言，此一說法連曾經營過屏東沿海的國民黨基層都不諱言 就是朱爭取國民黨2020總統提名的佈局，該不願具名的基層指出，此舉恐引發新一波藍營高層的茶壺內風暴。

出身小琉球中福村李氏旺族的李四川，早年仕途於台北市出發，擁工程專才的他一路官運亨通，曾任行政院秘書長及國民黨秘書長等國家和執政黨幕僚長，而他雖長期於台北市及新北市發展，但家族及親兄弟等仍居於小琉球，經營工程事業亦有聲有色，李除逢年過節回「琉」，更曾以地主身分陪同前行政院長江宜樺到小琉球視察，小琉球以往能在綠地屏東開出藍大於綠的得票數被視為「藍色小島」，以往李四川雖非於檯面上運作，但可說是小琉球於藍營的代表性人物。

李四川和琉球區漁會總幹事蔡寶興是連襟關係，蔡寶興說，李為人謙沖，曾擔任行政院秘書長、新北副市長，可說是琉球之光，聽聞要回到更近的高雄時大家都很振奮，祝福他能為高雄市帶來更多建設及發展，其中像是連結高屏沿海的主要道路，因不少遷居到高雄小港、前鎮的小琉球漁民要到東港搭船回小琉球，必經的沿海道路因為工業區重車出沒，路況是爛了數十年從未改善，盼擅長工程的他能專注路平，也就此提昇小琉球人回家的路。

民進黨籍立委莊瑞雄表示，李四川「北漂」多年，這個時間點李雖自述「回南部」，但實際上是朱借將到高雄，而非回故鄉屏東深蹲，反而更凸顯朱立倫是為爭取國民黨2020 大選提名佈局，但在黨職被吳敦義掌握無法安插的情形下，朱搶先一步在南部重鎮高雄市設下灘頭堡，搶得先機卻也創下直轄市副市長「平調」、管完台灣頭富貴角立刻無縫接軌改管台灣尾太平島的先例，不諱言是對文官制度的一種傷害，莊瑞雄也向李四川喊話，指他曾任行政院秘書長，但任內小琉球及屏東未曾感受到他對家鄉有特別關愛及建設，現在既然他認為自己是「回南部」，那希望未來他能趕快以副市長身分向中央提出高捷延東港及屏東兩條路線的規劃，對故鄉建設貢獻點心力。

不僅對手看是國民黨深宮大院的宮鬥劇，這起調度連曾經營過屏東沿海鄉鎮的國民黨基層都不諱言「看起來像是2020佈局」，他說，李四川曾任黨職也有公職身分，是藍營高層調度活棋，李到高雄，地理位置較小琉球仍屬「北漂」，且仍無法改善國民黨於屏東所面對的困境，直言這個調度不叫回鄉而是佈局，看來小內閣因應2020總統大選在即，已成黨內爭提名的角力新戰場。

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