國民黨許修睿、余邦彥贏初選 可望拿下竹市正副議長

2018-12-17 12:21

〔記者洪美秀／新竹報導〕國民黨新竹市議會黨團今天在市黨部針對正副議長選舉進行初選假投票，登記參選正副議長的許修睿和余邦彥獲得19票過半市議員的同意票，確定獲國民黨提名參與正副議長選舉，並可望會以過半席次拿下正副議長大位。

國民黨新竹市黨部主委呂學樟在開票後也拉起許修睿及余邦彥的手，強調會拿回市議會正副議長大位，發揮強力監督力量，也會報請中央在19日的中常會通過此提名人選，要求黨籍市議員要投給黨提名的正副議長人選。

國民黨新竹市黨部今天舉行的正副議長選舉假投票，應有20名當選的黨籍市議員參與，上午10點開始，許修睿和余邦彥就到黨部並完成投票，接下來陸續有黨籍市議員來投票，到11點投票截止，有19名市議員參與投票，其中2人有事未出席但有將委託書交給主委投票。

其中當選且具投票權的20名黨籍市議員，僅1人未到場也未投票，即是上週到市黨部抗議黨部正副議長初選提名作業不符程序正義的前議長鄭成光，對此，主委呂學樟表示尊重，但也希望再與鄭成光溝通。

對於這樣的結果，許修睿和余邦彥都感謝黨籍市議員的肯定，也會再積極尋求其他同黨及無黨籍市議員的認同，發揮議會監督力量。

新竹市議會第10屆市議員將在25日舉行宣誓就職典禮，當天也會選出正副議長，確定獲國民黨提名的許修睿和余邦彥應無懸念將以過半的席次拿下正副議長大位，也將終結新竹市議會連續2屆正副議長都是無黨籍市議員擔任的局面。

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