比照大甲媽祖？ 柯粉幫柯文哲「抬神轎」進場

2018-12-17 11:43

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長柯文哲昨日於台北市議會出席「台灣阿北聯誼會」活動，現場柯粉用「抬神轎」方式把柯文哲抬進場，支持者也大聲鼓掌、歡呼及放拉炮，彷彿讓柯提前感受明年三月大甲媽祖遶境，被信徒擁戴的氣氛。台北市長柯文哲今天出席勞動局記者會受訪表示，「年輕人高興喜歡就好，我也沒有在管那個。」被問到是否被認為是「造神」，柯反問，這跟造神有甚麼關係，「我覺得坐在上面滿危險的，突然放手我就掉下來了。」

而外傳柯文哲將與高雄市長當選人韓國瑜一月在愛河合體，柯文哲說目前雙方都還沒有聯絡，現在應該是大家都在為人事焦頭爛額，「等人家忙完再去找他。」

另外，近期豬流感越來越嚴重，是否將於上海雙城論壇與中國方討論。柯文哲說，豬流感應該是在衛生架構去處理，防疫是要馬上處理，不是等到雙城論壇。

而動物園圓仔可能因為政治因素關係無法找配偶，柯文哲回這是專業問題，現在不是有人工授精，不一定要整個送過去；對於大陸委員會主任委員陳明通說要為圓仔的幸福努力，柯文哲回「熊貓就是熊貓，不要搞成政治熊貓」。

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